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Бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку, которую федеральное правительство должно взять под свой контроль с должным управлением», — заявил Трамп. Он добавил, что «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон — часть его предвыборной программы на президентских выборах в США в 2024 году.

Трамп подчеркнул, что, пока Вашингтон в таком состоянии, он никогда не сможет «добиться справедливого судебного разбирательства по обвинению [нынешнего президента США Джо] Байдена во вмешательстве в выборы в округе Колумбия».

Так Трамп прокомментировал публикацию портала Breitbart о том, что жители округа Колумбия, в который входит Вашингтон, опасаются всплеска преступности.

Против Трампа в США завели несколько уголовных дел. Его обвиняют в фальсификации документов с целью сокрытия выплат «за молчание» порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, а также в неправильном обращении с секретными документами (в том числе по ядерной программе США). Еще в двух речь идет о сговоре для вмешательства в избирательный процесс. В одном из них Трампа обвиняют в сговоре после президентских выборов 2020 года, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года. Экс-президент не признал вину.