 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире

Трамп пообещал «очистить и восстановить» Вашингтон в случае избрания президентом
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку, которую федеральное правительство должно взять под свой контроль с должным управлением», — заявил Трамп. Он добавил, что «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон — часть его предвыборной программы на президентских выборах в США в 2024 году.

Трамп подчеркнул, что, пока Вашингтон в таком состоянии, он никогда не сможет «добиться справедливого судебного разбирательства по обвинению [нынешнего президента США Джо] Байдена во вмешательстве в выборы в округе Колумбия».

Так Трамп прокомментировал публикацию портала Breitbart о том, что жители округа Колумбия, в который входит Вашингтон, опасаются всплеска преступности.

Против Трампа в США завели несколько уголовных дел. Его обвиняют в фальсификации документов с целью сокрытия выплат «за молчание» порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, а также в неправильном обращении с секретными документами (в том числе по ядерной программе США). Еще в двух речь идет о сговоре для вмешательства в избирательный процесс. В одном из них Трампа обвиняют в сговоре после президентских выборов 2020 года, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года. Экс-президент не признал вину.

Теги
Персоны
Дональд Трамп Вашингтон США криминал преступность
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Материалы по теме
Сын Трампа после акции у Капитолия указал на «двойные стандарты» властей
Политика
Трамп после авиаудара спросил у президента Ирака «что сделаете?»
Политика
Rolling Stone узнал о желании Трампа отставки Нетаньяху при его победе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Какие опасности подстерегают селлеров на маркетплейсах и как их избежать Pro, 09:51
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:42
Кузбасс предложил вывести алюминиевую отрасль из-под «курсовых» пошлин Бизнес, 09:31
В Госдуму внесут доработанный проект о тишине со штрафами до ₽500 тыс. Общество, 09:29
«ChatGPT, найди мне дом»: как ИИ захватывает один из ключевых рынков Pro, 09:25
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:19
Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире Политика, 09:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Росреестр сообщил о пяти ипотечных рекордах на рынке новостроек Москвы Недвижимость, 09:15
Туктамышева приостановила карьеру. Лучшие прокаты чемпионки мира Спорт, 09:00
Курс биткоина достиг $31 тыс., другие криптовалюты также подорожали Крипто, 09:00
Что означает для «Магнита» покупка маркетплейса KazanExpress Pro, 08:58
В Минобороны рассказали о новых программных решениях для «Солнцепеков» Политика, 08:55
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 08:32
Не на все 100%: почему не стоит вкладывать максимум усилий в работу Pro, 08:29