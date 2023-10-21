Трампа оштрафовали на $5 тыс. за публикацию фото, которое обязали удалить
Нью-Йоркский судья Артур Энгорон оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа на $5 тыс. за публикацию фотографии, которую ранее его обязали удалить, сообщает Associated Press.
В начале октября Трамп разместил на своей странице в TRUTH Social (его соцсеть) совместное фото сотрудницы Энгорона с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и назвал женщину его «подругой». Трамп удалил пост из соцсети, но публикация осталась на сайте его предвыборной кампании.
По данным агентства, Энгорон сообщил в письменном постановлении, что оштрафовал Трампа на номинальную сумму, потому что это было первым нарушением, а также адвокаты политика заявили, что сообщение осталось на сайте непреднамеренно.
Судья подчеркнул, что будущие нарушения повлекут более серьезные наказания. Законодательство штата Нью-Йорк позволяет судьям налагать штрафы или тюремное заключение за неуважение к суду, уточнило агентство.
Против Трампа завели несколько уголовных дел. Его обвиняют в фальсификации документов с целью сокрытия выплат «за молчание» порнозвезде Сторми Дениелс перед выборами 2016 года, а также в неправильном обращении с секретными документами (в том числе по ядерной программе США). Еще в двух речь идет о сговоре для вмешательства в избирательный процесс.
В конце августа Трампа формально арестовали — сделали тюремное фото, сняли отпечатки пальцев, измерили рост и вес, после чего отпустили под залог. Сам экс-президент неоднократно называл обвинения против себя безосновательными. В сентябре Энгорон признал Трампа виновным в мошенничестве.
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