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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР допустили, что Украина могла получить ATACMS уже давно

Гагин: у российской ПВО уже есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS
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Военная операция на Украине

Украина могла получить от США ракеты ATACMS до того, как об этом узнала Россия, заявил «РИА Новости» советник главы ДНР Ян Гагин.

«На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены еще раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединенных Штатах, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьезным нарушением», — сказал он.

Гагин добавил, что украинские удары с помощью ракет ATACMS стали «опытом» для российских ПВО. «Сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими вооруженными силами», — подчеркнул советник главы ДНР.

The Wall Street Journal 17 октября сообщила, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. По ее данным, Украина получила небольшое количество этих ракет, оснащенных кассетными боеприпасами.

В тот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщили, что украинская армия впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS в районе города Бердянска.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование переданных дальнобойных ракет. Он отметил, что «ATACMS себя показали», а договоренности между ним и президентом США Джо Байденом «метко» выполняются.

Москва неоднократно выступала против поставок западных вооружений Украине, утверждая, что они не смогут изменить ход военной операции, но будут способствовать затягиванию конфликта.

Теги
ДНР ATACMS ракеты Украина США
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