Посол Северной Кореи назвал поставки ATACMS катализатором войны в Европе

Поставки ракет ATACMS Украине не приведут к деэскалации конфликта и его мирному решению, а могут стать катализатором бесконечной войны в Европе, заявил посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль, передает ЦТАК.

По его словам, США «используют все возможные средства и методы», чтобы нанести России «стратегическое поражение и осуществить военное господство над всем миром».

«Нанесение удара по <...> России не будет оказывать помощь скорому и мирному разрешению ситуации на Украине, <...> а станет катализатором, позволяющим ввергнуть всю Европу в пропасть бесконечной войны», — подчеркнул посол.

17 октября Украина впервые использовала дальнобойные ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что «ATACMS себя показали», а договоренности между ним и Байденом «метко» выполняются. Белый дом подтвердил отправку небольшого количества ракет дальностью 165 км на Украину.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад переходит все красные и даже бордовые линии, поставляя Украине вооружение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.