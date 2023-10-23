 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В ООН предупредили, что в секторе Газа скоро закончится топливо

ООН: в секторе Газа закончится топливо в течение трех-четырех дней
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Топливо в секторе Газа закончится в течение трех-четырех дней, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в интервью CBS.

«Через три-четыре дня у нас в Газе больше не будет топлива. И что это означает? Нет топлива, нет воды, нет возможности выпекать, нет возможности работать в больнице. Но не только это. Это означает, что не будет и гуманитарных операций. Нам нужно топливо, чтобы грузовики могли добраться до нуждающихся», — сказал он.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о решении властей устроить полную блокаду сектора Газа в связи с нападением со стороны палестинского движения ХАМАС. Глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац приказал прекратить туда подачу воды, топлива и электричество. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль восстановил водоснабжение на юге сектора Газа.

На фоне блокады и авиаударов со стороны Израиля ООН заявляла о катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газе и призывала к прекращению огня. По данным организации, 1 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в анклаве. Число жертв превысило 4,6 тыс., пострадавших 14,2 тыс.

Теги
сектор Газа ООН Палестина Израиль топливо
Материалы по теме
Иран столкнулся с дилеммой по вопросу войны с Израилем
Политика
Число пострадавших в Израиле от нападения ХАМАС достигло 5,4 тыс.
Политика
Пентагон передаст 155 мм снаряды из своих запасов Израилю вместо Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 00:33
В ООН предупредили, что в секторе Газа скоро закончится топливо Политика, 00:33
Эксперты оценили, насколько ЦБ повысит ключевую ставку в октябре Финансы, 00:01
Банки не поддержали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов Финансы, 00:00
Иран столкнулся с дилеммой по вопросу войны с Израилем Политика, 22 окт, 23:56
Израиль потребовал проверять грузы для Газы на оружие Политика, 22 окт, 23:53
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 22 окт, 23:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Екатеринбурге нашли женщину, которая просила мужа спасти ее «из ада» Общество, 22 окт, 23:12
Власти Киева сообщили о работе ПВО «на подступах» к городу Политика, 22 окт, 22:52
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 22 окт, 22:41
Прокуратура Албании обвинила в коррупции экс-премьера и его зятя Политика, 22 окт, 22:28
Миллер назвал срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай Бизнес, 22 окт, 22:21
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 22 окт, 21:59
Госдеп предписал некоторым сотрудникам покинуть посольство в Багдаде Политика, 22 окт, 21:41