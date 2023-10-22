Израиль потребовал проверять грузы для Газы на оружие

Израиль потребовал от ООН проверку грузов через КПП в сектор Газа на оружие

В Израиле требуют от ООН проверять на оружие грузы, которые проходят через КПП «Рафах» в сектор Газа, сообщил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Единственное наше требование, которое было к ООН — это то, чтобы эти грузы, которые входят туда, проверялись. Чтобы это не было использовано для перевозки оружия. И чтобы это предназначалось действительно гражданскому населению, а не каким-то военным и террористическим группировкам, которые используют их в своих целях», — сказал он.

CNN сообщил, что как минимум 14 грузовиков с гуманитарной помощью, спонсируемых Египетским Красным Полумесяцем и ООН, въехали в сектор Газа из Египта через «Рафах» вечером 22 октября.

Представитель Палестинского общества Красного Полумесяца в секторе Газа подтвердил CNN, что грузовики были приняты и заявил, что гуманитарную помощь доставят на склады Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ при ООН (БАПОР) в Газе.

КПП «Рафах» был открыт 19 октября в рамках договоренностей США и Египта. На следующий день к «Рафаху» приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и призвал как можно быстрее наладить гуманитарный коридор в анклав.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заверили, что страна не будет препятствовать гуманитарным поставкам в сектор Газа из Египта, но только если туда будут отправлять исключительно воду, продовольствие и медикаменты для мирного населения.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о решении властей устроить полную блокаду сектора Газа в связи с нападением со стороны палестинского движения ХАМАС. Глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац приказал прекратить туда подачу воды, топлива и электричество. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль восстановил водоснабжение на юге сектора Газа.