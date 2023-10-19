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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Египет объявил о создании коридора для доставки помощи в сектор Газа

Египет объявил о создании устойчивого коридора для доставки помощи в Газу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Власти Египта согласились открыть «устойчивый» коридор для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, передает The Times of Israel.

«Президент Египта Абдель Фаттах Сиси и президент США Джо Байден договорились об устойчивых поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через терминал «Рафах», — сказал пресс-секретарь египетского президента Ахмед Фахми. Дату начала поставок гуманитарной помощи он не уточнил.

Байден заявил, что в ближайшее время в сектор Газа сможет проехать первая группа из 20 грузовиков с гуманитарной помощью. По его словам, груз получится доставить не раньше пятницы.

Американский президент подчеркнул, что если отряды палестинского исламистского движения ХАМАС конфискуют или не пропустят гуманитарную помощь, то поставки прекратятся. «Мы не собираемся посылать гуманитарную помощь ХАМАСу. Я дал такое обещание», — сказал он (цитата по Би-би-си).

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заверили, что страна не будет препятствовать гуманитарным поставкам в сектор Газа из Египта, но только если туда будут отправлять исключительно воду, продовольствие и медикаменты для мирного населения.

Ранее глава отделения Красного Полумесяца в египетском Северном Синае Халид Заед заявил, что у КПП «Рафах» разрешения на проезд ждут более 200 грузовиков с 3 тыс. тонн гуманитарной помощи.

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Теги
гуманитарная помощь Египет Биньямин Нетаньяху Джо Байден гуманитарный коридор
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