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Участника шоу «Перепой звезду» забрали из мечети в военкомат

Участника шоу «Перепой звезду» забрали из мечети в военкомат

Участника шоу «Перепой звезду» забрали из мечети в военкомат
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Участника музыкального шоу «Перепой звезду» на «Первом канале» Мамута Усеинова забрали из мечети в Котельниках и отвезли в военкомат. Об этом певец рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Усеинова, в пятницу, 20 октября, сотрудники ОМОНа устроили рейд в мечети в Котельниках, забрали всех мужчин, выходивших оттуда, «под предлогом проверки документов» и привезли в военкомат в Люберцах. После прохождения медкомиссии певца признали годным к службе и перевезли в пункт сбора в Балашихе. Вечером того же дня Усеинову предложили подписать контракт на военную службу, но он отказался.

Усеинову 25 лет, в телешоу он рассказывал, что живет в Москве. Российский паспорт мужчина получил в 2014 году в Крыму, писал телеграм-канал Baza.

РБК направил запрос в военный комиссариат Московской области и в управление Росгвардии по Московской области.

Согласно ст. 10 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства.

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Этим летом в Санкт-Петербурге полиция в ходе двухдневного рейда выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете, их всех доставили в военкомат. Похожие случаи произошли в Чувашии и Челябинске.

С октября текущего года вступили в силу поправки в ст. 21.5 КоАП, согласно которым за несообщение в военкомат «сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией», грозит штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. В случае несообщения тех же данных в период призыва — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

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Теги
военкомат Московская область Котельники мечеть воинский учет
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