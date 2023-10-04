Частные клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о пациентах

Сведения также будут направлять ФНС, Минздрав, территориальные органы МВД, а также компании. Картаполов назвал целью создания Единого реестра призывников удобство самих граждан, чтобы «человека лишний раз не дергать»

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Частные клиники среди прочих учреждений будут передавать в военкоматы сведения о пациентах, которые затем будут поступать в Единый реестр призывников, сообщил «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Информацию также должны направлять Федеральная налоговая служба, Минздрав, территориальные органы МВД, занимающиеся регистрацией по месту жительства, а также компании-работодатели — как государственные, так и частные.

Реестр планируется заполнить более чем 20 строками данных, в их числе — личные данные (фамилия, имя, отчество, пол), данные паспорта, место жительства и пребывания, сведения о месте работы и работодателе, о дипломе и образовании, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

«Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник — работает он или нет, а если работает, то где, где он зарегистрирован, имеются ли у него какие-либо тяжелые заболевания и так далее. Это позволит, во-первых, снять с военкоматов лишнюю нагрузку, потому что им не придется самим заниматься актуализацией данных, а во-вторых, избежать ошибок, когда повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит», — пояснил парламентарий.

Картаполов также назвал целью создания Единого реестра призывников удобство самих граждан, чтобы «человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы».

По его словам, в полном объеме реестр должен заработать не раньше 2025 года. В Минцифры в сентябре также заявляли, что Единый реестр воинского учета заработает полноценно с 2025 года. При этом ведомство до конца года планирует запустить пилотную систему в одном-двух регионах России.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно котрому Рособрнадзор будет собирать сведения о школьниках, бакалаврах и магистрах для передачи в реестр.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, предусматривающий в том числе создание реестра воинского учета. Теперь повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. Законом устанавливается запрет на выезд за границу с момента получения повесток.