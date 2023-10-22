Блинкен: Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво

Блинкен заявил, что вернуть статус-кво для Израиля и Газы невозможно

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Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво, им необходимо найти новый подход, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC.

Ведущая спросила у него, в чем заключается стратегия Израиля насчет сектора Газа и кто будет управлять им после завершения войны.

«Думаю, мы понимаем две вещи: мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС сможет повторить то, что он сделал», — сказал Блинкен, добавив, что «необходимо найти что-то новое».

При этом Израиль, по его словам, не намерен брать Газу под свой контроль.

Израиль в качестве условия для завершения войны с палестинской группировкой ХАМАС называл прекращение огня со стороны боевиков, их сдачу и освобождение заложников.

Представитель бригад «Аль-Кассам» (военного крыла ХАМАС) Абу Обейда говорил, что конечной задачей операции, которую палестинские боевики начали 7 октября, является захват главной мусульманской святыни Иерусалима, мечети Аль-Акса, и самого города.

Мечеть Аль-Акса расположенна на Храмовой горе Иерусалима, которая является священным местом как для мусульман, так и для иудеев. Сегодня Старый город Иерусалима является частью израильского Иерусалима, однако по договору 1994 года между Израилем и Иорданией мечеть и все мусульманские святыни в городе находятся на попечении и под надзором Иордании.

Российская сторона подчеркивала, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства.