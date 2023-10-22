 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну с Израилем

Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну против Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с исполняющим обязанности главы правительства Ливана Наджибом Микати предупредил, что ливанцы пострадают в случае втягивания страны в конфликт с Израилем. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Блинкен «подтвердил поддержку США ливанского народа и отметил растущую обеспокоенность в связи с ростом напряженности вдоль южной границы Ливана». Он призвал уважать интересы ливанского народа, который «пострадает в случае втягивания Ливана в конфликт, спровоцированный террористической атакой ХАМАС на Израиль».

После нападения палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября Израиль не раз подвергался обстрелам со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ наносила ракетные удары по целям в Ливане. Жителей 28 населенных пунктов в Израиле, которые находятся рядом с ливанской границей, решили эвакуировать.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет вступать в войну, и призывали Израиль прекратить огонь. При этом израильская сторона 21 октября заявила, что «Хезболла» приняла решение присоединиться к боевым действиям.

По данным The New York Times, власти США призвали Израиль давать сдержанный ответ на обстрелы со стороны Ливана и не начинать кампанию против «Хезболлы» из опасений распространения боевых действий за пределы сектора Газа.

Читайте на РБК Pro
«А можно без видео?»: как Zoom влияет на самооценку
«Убейте в себе Овцу»: как достичь своего даже в самых сложных переговорах
На спорные тренинги «ведутся» и умные люди: как распознать лжекоуча
Не стоит верить всем доказательствам налоговиков: как судиться с ФНС
Теги
Энтони Блинкен Ливан Израиль США
Материалы по теме
ЦАХАЛ заявила об ударе по группе боевиков у границы с Ливаном
Политика
Минэк рекомендовал турфирмам остановить продажу путевок в Израиль и Ливан
Бизнес
МИД Ливана призвал Израиль к временному прекращению огня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну с Израилем Политика, 03:16
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
ЦАХАЛ пообещала активизировать удары по сектору Газа Политика, 03:04
Развитые страны не согласовали создание фонда «потерь и ущерба» Политика, 02:34
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Кадыров назвал заслуживающей уважения речь Чимаева о Палестине Спорт, 02:17
Участники «саммита мира» пришли к согласию по доставке помощи в Газу Политика, 02:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В МИД Венесуэлы обвинили США в невыполнении обещаний Политика, 01:43
США попросили Израиль не наносить массированные удары по «Хезболле» Политика, 01:15
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 01:15
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке Политика, 01:10
Махачев назвал Волкановски «настоящим чемпионом» после победы в UFC Спорт, 00:46
Пять агентств ООН назвали ситуацию в секторе Газа катастрофической Политика, 00:39
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 00:33