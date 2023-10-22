Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну против Израиля

Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну с Израилем

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с исполняющим обязанности главы правительства Ливана Наджибом Микати предупредил, что ливанцы пострадают в случае втягивания страны в конфликт с Израилем. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Блинкен «подтвердил поддержку США ливанского народа и отметил растущую обеспокоенность в связи с ростом напряженности вдоль южной границы Ливана». Он призвал уважать интересы ливанского народа, который «пострадает в случае втягивания Ливана в конфликт, спровоцированный террористической атакой ХАМАС на Израиль».

После нападения палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября Израиль не раз подвергался обстрелам со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ наносила ракетные удары по целям в Ливане. Жителей 28 населенных пунктов в Израиле, которые находятся рядом с ливанской границей, решили эвакуировать.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет вступать в войну, и призывали Израиль прекратить огонь. При этом израильская сторона 21 октября заявила, что «Хезболла» приняла решение присоединиться к боевым действиям.

По данным The New York Times, власти США призвали Израиль давать сдержанный ответ на обстрелы со стороны Ливана и не начинать кампанию против «Хезболлы» из опасений распространения боевых действий за пределы сектора Газа.