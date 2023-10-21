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Палестино-израильский конфликт ,  
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Минэк рекомендовал турфирмам остановить продажу путевок в Израиль и Ливан

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль, Ливан и Палестину
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Туристы&nbsp;в Мертвом море
Туристы в Мертвом море (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Министерство экономического развития рекомендует российским туроператорам временно приостановить продажу туров в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, сообщила пресс-служба ведомства.

Минэк рекомендует туроператорам и турагентам временно прекратить реализацию и продвижение «туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг» в эти страны, а также на палестинские территории до нормализации там обстановки, сказано в сообщении.

Также ведомство попросило туроператоров «в обязательном порядке» информировать российских туристов, уже заключивших договоры или планирующих это сделать, о ситуации на Ближнем Востоке.

Региональные органы власти в сфере туризма должны донести эти сведения до туристов, туроператоров и турагентов, уточнили в Минэке.

После начала войны между палестинской группировки ХАМАС и Израилем страна начала подвергаться обстрелам из Ливана, где действует движение «Хезболла». Израиль в ответ также начал наносить удары по объектам группировки. В Иордании на фоне конфликта неоднократно начинались беспорядки.

Накануне воздержаться от поездок на Ближний Восток, в особенности в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, россиянам рекомендовал МИД.

За время конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, который начался 7 октября, погибли 19 россиян. Пропавшими без вести числятся еще семь граждан России. По предварительной информации, два россиянина, имеющие также гражданство Израиля, находятся в заложниках боевиков ХАМАС.

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Российский постпред при ООН Василий Небензя 18 октября говорил, что заложниками блокады сектора Газа, которую объявил Израиль, стали около тысячи россиян и членов их семей.

Теги
Минэкономразвития туризм Израиль Иордания Палестина Ливан
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