Минэк рекомендовал турфирмам остановить продажу путевок в Израиль и Ливан

Туристы в Мертвом море (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Министерство экономического развития рекомендует российским туроператорам временно приостановить продажу туров в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, сообщила пресс-служба ведомства.

Минэк рекомендует туроператорам и турагентам временно прекратить реализацию и продвижение «туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг» в эти страны, а также на палестинские территории до нормализации там обстановки, сказано в сообщении.

Также ведомство попросило туроператоров «в обязательном порядке» информировать российских туристов, уже заключивших договоры или планирующих это сделать, о ситуации на Ближнем Востоке.

Региональные органы власти в сфере туризма должны донести эти сведения до туристов, туроператоров и турагентов, уточнили в Минэке.

После начала войны между палестинской группировки ХАМАС и Израилем страна начала подвергаться обстрелам из Ливана, где действует движение «Хезболла». Израиль в ответ также начал наносить удары по объектам группировки. В Иордании на фоне конфликта неоднократно начинались беспорядки.

Накануне воздержаться от поездок на Ближний Восток, в особенности в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, россиянам рекомендовал МИД.

За время конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, который начался 7 октября, погибли 19 россиян. Пропавшими без вести числятся еще семь граждан России. По предварительной информации, два россиянина, имеющие также гражданство Израиля, находятся в заложниках боевиков ХАМАС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя 18 октября говорил, что заложниками блокады сектора Газа, которую объявил Израиль, стали около тысячи россиян и членов их семей.