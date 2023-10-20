МИД: рекомендуем россиянам не ездить в Израиль, Ливан и Иорданию из-за обстрелов

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Иорданию, Палестину и Израиль

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Ближневосточный регион, в особенности в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории из-за обстрелов и ракетно-бомбовых ударов. Такую рекомендацию выпустил МИД.

«При перемещениях по указанным странам — соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств», — говорится в публикации ведомства.

В МИДе отметили, что ситуацию с авиасообщением в регионе держат на постоянном контроле. В частности, из Тель-Авива в Россию «с 9 октября прибыли около 6 тыс. человек».

За время конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, который начался 7 октября, погибли 19 россиян. Пропавшими без вести числятся еще семь граждан России. По предварительной информации, два россиянина, имеющие также гражданство Израиля, находятся в заложниках боевиков ХАМАС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя 18 октября заявил, что заложниками блокады сектора Газа, которую объявил Израиль, стали около тысячи россиян и членов их семей. Он призвал ввести режим прекращения огня и обеспечить поставки гуманитарной помощи в сектор.