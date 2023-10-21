В конгрессе США заявили о получении Байденом чека на $200 тыс. от его брата

В конгрессе США обвинили Байдена в получении чека на $200 тыс. от брата

Надзорный комитет палаты представителей США нашел доказательства получения президентом страны Джо Байденом чека на $200 тыс. от своего брата Джеймса и его жены Сары, заявил глава комитета республиканец Джеймс Комер.

По информации комитета, в 2018 году Джеймс Байден получил кредит на сумму $600 000 от больничного оператора Americore, который испытывал финансовые трудности. Согласно документам суда по делам о банкротстве, Джеймс Байден получил эти cредства «на основании заявлений о том, что его фамилия «Байден» может «открыть двери» и что он может получить крупные инвестиции с Ближнего Востока на основе своих политических связей».

1 марта 2018 года Americore перевела $200 тыс. на личный банковский счет Джеймса и Сары Байден. В тот же день Джеймс Байден выписал американскому президенту чек на такую же сумму с этого банковского счета, сказано в заявлении комитета.

«Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в двести тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека», — заявил Комер в видеообращении, которое обнародовал комитет.

По словам Комера, Джеймс Байден выписал чек своему брату для «выплаты займа». Республиканец потребовал у американского президента документы, подтверждающие, что он действительно одолжил Джеймсу Байдену $200 тыс. Также Комер потребовал прояснить условия их договоренности.

Республиканцы, в том числе Комер, не раз обвиняли Байдена в причастности к коррупционным схемам, в том числе в период, когда он был вице-президентом. Бывший спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявлял, что семья главы государства вовлечена в «культуру коррупции» и видел в этом повод к импичменту. Байден обвинения отвергал.