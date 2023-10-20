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Война санкций ,  
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США ввели санкции против фирм в Китае за поставки Пакистану деталей ракет

США ввели санкции против фирм в Китае за поставки Пакистану материалов для ракет
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Война санкций
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters

США ввели санкции против трех китайских компаний, обвинив их в передаче Пакистану технологий для производства баллистических ракет. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Под ограничения попали General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd. По данным американских властей, первая компания поставляла в Пакистан материалы, которые используются для соединения компонентов в баллистических ракетных двигателях и при производстве камер сгорания таких двигателей.

Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. в Вашингтоне обвинили в передаче оборудования, которое может использоваться в производстве твердотопливных ракетных двигателей. Changzhou Utek Composite Company Ltd., как заявили в США, поставляла стекловолокно, кварцевую ткань и кремнезем, которые применяют в ракетных системах.

В Госдепе считают, что своей деятельностью эти компании содействовали распространению технологий создания ракет, способных нести оружие массового уничтожения.

Пакистанская ядерная программа стартовала в 1970-е годы, первые ядерные испытания (пять подземных взрывов) страна провела в 1998 году. Разрабатывать средства доставки ядерного оружия Пакистан начала в 1980-х. С тех пор страна создала несколько видов баллистических ракет, среди них Hatf и Shaheen. Пакистан регулярно проводит их испытания.

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санкции Китай США Пакистан ракеты баллистические ракеты
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