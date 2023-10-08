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Палестино-израильский конфликт ,  
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И. о. премьера Пакистана назвал условие для мира на Ближнем Востоке

И. о. премьера Пакистана Какар назвал условие для мира на Ближнем Востоке
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар заявил, что мир на Ближнем Востоке зависит от решения вопроса «двух государств для двух народов».

Он отметил, что эскалация насилия на Ближнем Востоке подчеркивает острую необходимость решения палестинского вопроса.

«Мы призываем к сдержанности», — сказал Какар.

Решение израильско-палестинского конфликта на основе «двух государств» предполагает создание независимого Государства Палестина рядом с Государством Израиль, к западу от реки Иордан.

Утром 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля, страна подверглась ракетным ударам со стороны сектора Газа, отряд боевиков проник в ее приграничные районы. Израильская армия в ответ на нападение начала операцию «Железные мечи» и стала наносить ответные удары по целям ХАМАСа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ночь на 8 октября объявил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил ХАМАСа, а также о начале наступления. Премьер отметил, что оно будет продолжаться «без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты». Перед этим он призвал жителей Газы уехать. Армия Израиля объявила район сектора Газа закрытой военной зоной.

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Теги
Пакистан Израиль Палестина палестино-израильский конфликт
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