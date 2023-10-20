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Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии

Путин почти на 200 человек увеличил штат центрального аппарата Росгвардии
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности центрального аппарата Росгвардии почти на 200 сотрудников. Документ опубликовали на портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в количестве 2297 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе военнослужащих в количестве 1615 человек, сотрудников — 601 человека, федеральных государственных гражданских служащих — 81 человек», — говорится в указе.

В 2016 году Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии в 2100 человек без учета персонала по охране и обслуживанию зданий. Новый указ признает этот документ утратившим силу.

17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в Росгвардии создадут добровольческие формирования по решению президента. Добровольцев смогут привлечь к выполнению задач в период мобилизации, военного положения и при возникновении вооруженных конфликтов.

Вслед за этим депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии. За это может грозить лишение свободы максимум до 15 лет, также суд сможет назначить штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. или принудительные работы сроком до трех лет.

5 декабря 2022 года Путин установил предельную штатную численность МВД на следующие годы: в 2023 году работать в ведомстве смогут максимум 922 тыс. человек, в 2024 году — 934 тыс., в 2025-м — 938 тыс.

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