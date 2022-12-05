Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 65,52 (+0,53) Инвестиции, 16:02
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 62,18 (+0,41) Инвестиции, 16:02
Бразилия побила рекорд чемпионатов мира. Что происходит в Катаре Спорт, 23:45
FT сообщила о пробке из танкеров у Босфора из-за «потолка» цен на нефть Политика, 23:37
Железнодорожники Великобритании запланировали забастовку на Рождество Общество, 23:30
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 23:29
Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД Политика, 23:26
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 22:59
Умер журналист-международник Борис Калягин Общество, 22:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сохранить и приумножить: как управлять капиталом эффективнее РБК и Сбер, 22:35
Путин изменил состав Госсовета Политика, 22:35
США сочли, что потолок цен на нефть не окажет влияния на мировые цены Политика, 22:32
Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» Политика, 22:24
Исполком МОК не стал отменять санкции к российскому спорту Спорт, 22:17
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 22:11
Рязанские власти заявили, что при атаке дрона мирные жители не пострадали Политика, 22:10
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД

Президент Владимир Путин установил предельную штатную численность МВД в 2023 году в 922 тыс. человек, в 2024 году — в 934 тыс., а в 2025 году — в 938 тыс. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, предельная штатная численность органов внутренних дел (без персонала по охране и обслуживанию зданий) с 1 января следующего года будет составлять 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников.

Материал дополняется. 

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин МВД
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter