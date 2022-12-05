Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД

Президент Владимир Путин установил предельную штатную численность МВД в 2023 году в 922 тыс. человек, в 2024 году — в 934 тыс., а в 2025 году — в 938 тыс. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, предельная штатная численность органов внутренних дел (без персонала по охране и обслуживанию зданий) с 1 января следующего года будет составлять 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников.

Материал дополняется.