В Госдуму внесли проект о создании информсистемы в сфере оборота оружия

В Госдуму внесли законопроект о ГИС для Росгвардии по обороту оружия

Фото: Олег Яковлев / РБК

Законопроект о предоставлении Росгвардии права создания собственной Государственной информационной системы (ГИС) в сфере оборота оружия внесли в Госдуму.

Авторами проекта стали председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

В пояснительной записке к документу говорится, что Росгвардия на постоянной основе контролирует деятельность владельцев оружия, среди которых 3,4 млн граждан и свыше 3,7 тыс. юрлиц. В настоящее время основную часть документооборота в этой сфере перевели в цифровой вид. Авторы законопроекта предлагают наделить Росгвардию дополнительными специальными полномочиями, позволяющими создать ГИС.

«Важно понимать, что только статус ГИС позволяет создать действительно эффективную, а главное, надежно защищенную систему, которая сертифицируется ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. — РБК)», — отметил Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, появление ГИС упростит взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами и повысит контроль за оборотом оружия. «В частности, будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны», — уточнил Хинштейн.

6 сентября Центр общественных связей ФСБ сообщил РБК, что служба закрыла 84 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 217 человек, которых считают причастными к «восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту».