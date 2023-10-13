В Госдуму внесли законопроект о ГИС для Росгвардии по обороту оружия
Законопроект о предоставлении Росгвардии права создания собственной Государственной информационной системы (ГИС) в сфере оборота оружия внесли в Госдуму.
Авторами проекта стали председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
В пояснительной записке к документу говорится, что Росгвардия на постоянной основе контролирует деятельность владельцев оружия, среди которых 3,4 млн граждан и свыше 3,7 тыс. юрлиц. В настоящее время основную часть документооборота в этой сфере перевели в цифровой вид. Авторы законопроекта предлагают наделить Росгвардию дополнительными специальными полномочиями, позволяющими создать ГИС.
«Важно понимать, что только статус ГИС позволяет создать действительно эффективную, а главное, надежно защищенную систему, которая сертифицируется ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. — РБК)», — отметил Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, появление ГИС упростит взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами и повысит контроль за оборотом оружия. «В частности, будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны», — уточнил Хинштейн.
6 сентября Центр общественных связей ФСБ сообщил РБК, что служба закрыла 84 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 217 человек, которых считают причастными к «восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту».
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%