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Палестино-израильский конфликт ,  
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Лавров назвал цинизмом мнение Киева о выгоде для России войны в Израиле

Лавров: заявления Киева о выгоде России от войны в Израиле — прожженный цинизм
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Украинские власти проявляют «прожженный цинизм», заявляя, что Москве выгодно обострение палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров назвал украинское руководство «совершенно прожженными циниками».

«У них единственная задача — чтобы про них не забыли, а про них могут забыть. И не потому, что нам захотелось, <...> а просто потому, что в мире происходят, к сожалению, другие конфликты», — сказал министр.

С появлением новых кризисных ситуаций у США меняются «приоритеты», и это никак не зависит от России, подчеркнул он.

Мнение, что Россия несет ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке, 11 октября высказал президент Украины Владимир Зеленский. Москва способна «разжечь конфликты» в Сахеле, в Израиле на Ближнем Востоке в целом, утверждал он.

Через несколько дней после начала войны Израиля и ХАМАС канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия заинтересована в нападении группировки, поскольку это отвлечет западные страны от оказания помощи Украине. Зеленский допускал, что внимание мирового сообщества к стране может ослабеть, но выражал надежду, что США продолжат поддерживать Киев.

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Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви называл утверждения о причастности России к нападению ХАМАС «полной ерундой» и «чистой конспирологией». Он отметил, что США и так поставляли израильской стороне оружие и это не изменится. В Москве это понимают, считает посол.

Американские власти после начала конфликта на Ближнем Востоке заверили, что стране хватает ресурсов для поддержки обеих стран — Израиля и Украины. Президент США Джо Байден решил запросить у конгресса для них дополнительную поддержку. Источники NBC сообщали, что Киеву выделят $60 млрд из пакета в размере $100 млрд. По данным источников Reuters, Израиль получит $14 млрд из этой суммы. Остальное пойдет на помощь Тайваню и охрану американской границы, писал NBC.

Россия осуждает поставки оружия на Украину.

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Сергей Лавров Украина Израиль ХАМАС
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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