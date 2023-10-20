Байден запросит у конгресса США $60 млрд на помощь Украине и $14 млрд — Израилю

Байден решил выделить Израилю в четыре раза меньше помощи, чем Украине

Байден запросит у конгресса $100 млрд на помощь своим союзникам, узнал NBC. По данным телеканала, $60 млрд будут направлены Украине. Reuters пишет, что еще $14 млрд выделят Израилю. Россия осуждает военную помощь Украине

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден планирует уже сегодня, 20 октября, запросить у конгресса выделение дополнительного пакета помощи Украине и Израилю, сообщают источники Reuters и NBC News.

По данным телеканала, Киеву направят большую часть средств — $60 млрд — из пакета на сумму $100 млрд, в котором планируют объединить помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Источник Reuters уточнил, что Израилю из этой суммы выделят $14 млрд.

Как отмечает агентство, запрос на предоставление Тель-Авиву срочной помощи происходит на фоне подготовки ЦАХАЛ к наземной операции в секторе Газа и намерения Байдена помочь Израилю в борьбе с ХАМАС.

Израиль является крупнейшим союзником США в ближневосточном регионе наряду с Саудовской Аравией. В 1999 году правительство США подписало с Израилем Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым оно обязалось предоставлять Израилю военную помощь на миллиарды долларов ежегодно. Кроме того, единственными иностранными военными объектами на территории Израиля являются базы США.

После начала войны с ХАМАС США одними из первых поддержали Израиль, а Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение палестинского движения. Он также назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газа и «варварством» ХАМАС есть огромная разница.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. «Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России», — говорил Зеленский. В то же время Байден заявлял о способности США одновременно поддерживать Израиль и Украину. Выступая с обращением к нации 19 октября, он заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией» и будет приносить «дивиденды» для американской безопасности на протяжении поколений.

Россия осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле неоднократно указывали на риск эскалации конфликта и отмечали, что цели российской спецоперации не изменятся.