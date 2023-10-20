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«Арктикуголь» сообщил о переговорах по переносу креста на Шпицбергене

«Арктикуголь»: вопрос переноса православного креста на Шпицбергене обсуждается
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Решение по переносу семиметрового православного креста, установленного в российской части Шпицбергена в поселке Пирамида, еще не принято, идут переговоры с местными властями. Об этом РБК сообщил заместитель генерального директора компании «Арктикуголь» Антон Сергеев.

Как сообщало издание Barents Observer, 18 сентября губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе направил российской компании письмо, в котором заявил, что дает три недели на снос креста. По его словам, крест установили на территории культурного наследия без разрешения и уведомления местных властей.

«В действительности этот вопрос еще находится на стадии обсуждения. На последней встрече с губернатором Шпицбергена обсуждался перенос креста в согласованное сторонами место», — заявил Сергеев.

По его словам, «Арктикуголь» еще в начале октября обжаловал решение о переносе, обосновав символическую и историческую значимость данного мемориала для сотрудников компании. «В настоящее время мы ожидаем ответа от офиса губернатора Шпицбергена. Так что окончательное решение по данному вопросу еще не принято», — добавил замгендиректора.

Шпицберген — это архипелаг из трех больших, семи средних и большого числа маленьких островов. Он расположен в 900 км от норвежского Тромсё на севере материка и в 1 тыс. км от российского Мурманска. Согласно соглашению 1920 года, Норвегия получила суверенитет над его территорией, а участники договора (Россия, Швеция и еще около 50 стран) могут использовать ее естественные ресурсы и территориальные воды. На архипелаге есть два российских поселка — Баренцбург и Пирамида, последний почти заброшен и в основном посещается лишь туристами. Семиметровый крест, ставший «самым северным» православным крестом в мире, был установлен в Пирамиде в августе этого года силами волонтеров.

Россия неоднократно обвиняла Норвегию в нарушении Шпицбергенского трактата. В конце июня 2022 года власти королевства отказались пропускать российские грузы с 20 т продовольствия на Шпицберген, объяснив это санкциями. В МИД России ситуацию назвали неприемлемой. В итоге стороны договорились, что грузы на архипелаг будет доставлять норвежский перевозчик.

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На архипелаге размещены Всемирное хранилище семян, а также Арктический мировой архив — на случай глобальной катастрофы. Здесь же действует несколько научных полярных станций для ученых со всего мира.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Илья Пламенев Илья Пламенев
«Артикуголь» КРЕСТ Шпицберген Норвегия
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