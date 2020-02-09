Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«На Шпицбергене накопились проблемы. Наши вопросы носят практический характер, их необходимо решать», — отмечается в сообщении.

В посольстве отметили, что Россия не ставит вопрос о норвежском суверенитете над Шпицбергеном, однако этот архипелаг Осло получило на условиях, прописанных в договоре 1920 года. По заявлению дипмиссии, Норвегия нарушает соглашение, так как выносит «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия договора».

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