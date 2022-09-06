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Россия после споров с Норвегией отправила на Шпицберген 10 контейнеров

Глава «Арктикугля»: Россия после споров с Норвегией отправила на Шпицберген 10 контейнеров
Россия возит грузы на Шпицберген с использованием норвежских перевозчиков, что «удобно, комфортно и оптимально по стоимости». Весной Норвегия приостановила поставки российских грузов из-за санкций ЕС.
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

У России не осталось проблем и недоразумений с Норвегией по вопросу доставки грузов на Шпицберген. Об этом РБК заявил и.о. гендиректора треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, после инцидента в конце июня, когда два контейнера остались на переходе Борисоглебск — Стурскуг, Россия отправила уже около 10 контейнеров по этому же маршруту и никаких вопросов с норвежской стороны не возникало.

Неверов рассказал, что Россия исторически возила на Шпицберген грузы российскими перевозчиками, однако с 29 апреля, когда Норвегия присоединилась к санкциям, «нашла коса на камень»: «Норвежцы посчитали, что в связи с новым санкционным документом [грузы] должны возить норвежские перевозчики».

Глава «Арктикугля» отметил, что временные сложности возникли только из-за необходимости перевозить грузы норвежской компанией. «Никакого инцидента не было: была просьба-требование норвежской стороны использовать их перевозчиков. Мы последовали этой рекомендации», — сказал топ-менеджер.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Он добавил, что теперь компания везет грузы на остров с использованием норвежских перевозчиков, что «удобно, комфортно и оптимально по стоимости». Как уточнил Неверов, контракт с норвежским перевозчиком дешевле, чем с российским, так как последнему приходилось покупать дополнительные услуги в Норвегии.

В конце июня Норвегия отказалась пропускать российские грузы с 20 т продовольствия на Шпицберген. МИД Норвегии отклонил соответствующий запрос российского посольства от имени треста «Арктикуголь». В МИД России ситуацию с доставкой грузов на архипелаг назвали неприемлемой, потребовав от Осло решить данный вопрос.

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Ранее грузы отправляли каждые десять дней из Мурманска на грузовиках через КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии, откуда грузы шли в Тромсё, и на судне Bring — в Баренцбург. Ввоз грузов регулировался Парижским договором 1920 года, согласно которому доставлять грузы на норвежский остров могут все страны, подписавшие документ, в том числе Россия.

Норвегия 6 июля пропустила два контейнера с грузами для жителей российского поселка Баренцбург на норвежском судне.

В МИДе заявили, что у Норвегии не было намерения прекращать поставки на Шпицберген и в Баренцбург. Из-за санкций автомобили с грузами из России не могли прибыть в Норвегию, тогда их доставил в Тромсё норвежский перевозчик. Этот вариант был согласован с российской стороной.

Генконсульство России на Шпицбергене подтвердило, что теперь грузы для российского поселка на острове будет доставлять в порт норвежский перевозчик.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Виктория Тютина Виктория Тютина
Россия Норвегия Шпицберген контейнер споры
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