Пресс-службу Минобороны Украины возглавил автор детективов

Сотрудник Главного разведывательного управления Украины, бывший журналист и писатель Илларион Павлюк возглавил управление прессы и информации Минобороны Украины. Об этом он сам сообщил в своем Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Принимаю новую должность начальника управления прессы и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны [Рустему Умерову. — РБК] за то, что поверил в меня и мою команду!» — написал Павлюк.

Он также рассказал, что 19 октября официально завершил службу в ГУР, но не назвал должность, которую там занимал.

Павлюку 43 года. Он окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля по специальности «Журналистика». После учебы работал журналистом, продюсером департамента документально-художественных проектов на телеканале «1+1», является автором документальных фильмов «Код нации», «Обыкновенные зомби. Как работает ложь» и др.

Также Илларион Павлюк известен как автор детективного романа «Белый пепел», научно-фантастического романа «Танец недоумка» и психологического триллера «Я вижу, вас интересует тьма».

Кроме того, в 2015 году Павлюк был в составе добровольческого батальона «Гарпун».

Ранее должность руководителя управления прессы и информации Минобороны Украины занимала Анна Маляр. Она покинула этот пост после отставки бывшего министра обороны Алексея Резникова. Новым главой военного ведомства 6 сентября стал Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену главы Минобороны необходимостью «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».