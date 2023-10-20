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Во Франции через неделю после нападения на школу задержали 250 человек

Полиция Франции через неделю после нападения на школу задержала 250 человек

Полиция Франции в рамках борьбы с угрозой терроризма задержала за неделю 250 человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

По его оценке, террористическая угроза во Франции «очень сильна», даже если «явной опасности» не существует. Французские спецслужбы «предотвращают теракты в среднем каждые полтора — два месяца», заявил Дарманен.

Ранее он рассказывал, что в списке S, куда включают лиц, представляющих угрозу безопасности страны, фигурируют 60 граждан России, в том числе выходцы из Чечни. По словам главы МВД Франции, из тех россиян, кто находится в списке, около 40 находятся в заключении, примерно 20 человек могут быть депортированы в случае согласия российских властей.

Неделю назад, 13 октября, в городе Аррас на севере Франции неизвестный мужчина напал с ножом на школу Гамбетта. В результате нападения один человек, учитель литературы, погиб, еще трое получили ранения. Во Франции объявили режим террористической опасности и привлекли до 7 тыс. бойцов для охраны порядка.

Нападавшим, по данным источника AFP, оказался мужчина чеченского происхождения. BFMTV уточнил со ссылкой на французские власти, что подозреваемому 20 лет, он родился в городе Малгобек в Ингушетии и ранее учился в школе, на которую напал. Позже выяснилось, что нападавшим был выходец из России Мохамед Могучков. Его и еще семерых человек, в том числе его родственников, задержали по подозрению в терроризме.

Теги
Франция задержание МВД Франции нападение терроризм
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