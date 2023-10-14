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Франция привлечет до 7 тыс. солдат для охраны после нападения на школу

Франция привлечет до 7 тыс. солдат для охраны после нападения на школу в Аррасе
Аррас, Франция
Аррас, Франция (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Франции привлекут до 7 тыс. бойцов сил Sentinelle для охраны порядка после нападения выходца из России на среднюю школу Гамбетта в городе Аррас, передает BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Силы развернут в районе, где произошло нападение, к вечеру 16 октября, сообщает канал. Они будут находиться там до дальнейших приказов. 13 октября Франция перевела силы безопасности в режим готовности из-за опасений, что конфликт между Израилем и ХАМАС может повлиять на обстановку в стране.

Накануне на среднюю школу Гамбетта в Аррасе напал неизвестный с ножом. Мужчина ранил троих человек и убил учителя литературы. Источник AFP сообщил, что у нападавшего чеченское происхождение. Его и еще семерых человек задержали по подозрению в терроризме.

Позднее BFMTV уточнил со ссылкой на французские власти, что подозреваемый родился в городе Малгобек в Ингушетии. Источник телеканала в полиции рассказал, что подозреваемому около 20 лет и что ранее он учился в этой школе.

Французские власти усилили меры безопасности на 500 режимных объектах, в еврейских школах и синагогах, в Аррасе отменили запланированные на выходные массовые мероприятия. Как пояснил пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран, Париж хочет «избежать эскалации» и предотвратить «импорт палестино-израильского конфликта» во Францию.

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Теги
Франция Эмманюэль Макрон вооруженное нападение Армия
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