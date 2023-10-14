Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали после сообщения о бомбе

В Версальский дворец вслед за Лувром поступило сообщение о бомбе

Версальский дворец во Франции (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали после получения сообщения об угрозе взрыва, сообщают Le Figaro и Ouest-France со ссылкой на источники в полиции.

Сообщение пришло через онлайн-форму на сайте французской полиции, уточнил собеседник Ouest-France, добавив, что до конца дня дворец уже не откроют.

В этот же день из-за сообщения об угрозе взрыва закрыли художественный музей Лувр в Париже. В пресс-службе заявили, что музей на день приостановил работу «по соображениям безопасности». Посетителей Лувра тоже эвакуировали.

Накануне, 13 октября, неизвестный напал с ножом на школу Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. В результате нападения один человек, учитель литературы, погиб, еще трое получили ранения. Во Франции объявили режим террористической опасности и привлекли до 7 тыс. бойцов для охраны порядка.

Нападавшим, по данным источника AFP, оказался мужчина чеченского происхождения. BFMTV уточнил со ссылкой на французские власти, что подозреваемому 20 лет, он родился в городе Малгобек в Ингушетии и ранее учился в школе, на которую напал. Его и еще семерых человек задержали по подозрению в терроризме.