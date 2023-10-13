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Выходец из России с ножом напал на школу на севере Франции

МВД Франции: неизвестный с ножом напал на школу в Аррасе
Один человек погиб, несколько человек пострадали при нападении неизвестного с ножом на лицей Гамбетта на севере Франции. По данным AFP и BFMTV, напавший — уроженец России чеченского происхождения
Фото: mikeforemniakowski / Shutterstock
Фото: mikeforemniakowski / Shutterstock

Неизвестный с ножом атаковал среднюю школу Гамбетта в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив несколько человек, сообщает телеканал BFMTV.

«В лицее Гамбетта в Аррасе была проведена полицейская операция. Преступник был задержан полицией», — подтвердил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Префект департамента Па-де-Кале призвал местных жителей избегать район нападения.

По данным канала, подозреваемый прокричал «Аллах Акбар». Источник BFMTV в полиции рассказал, что подозреваемому около двадцати лет и что ранее он учился в этой школе. Помимо него был задержан брат подозреваемого.

Агентство AFP со ссылкой на источник в полиции сообщило, что мужчина имеет чеченское происхождение и находился в розыске. По информации BFMTV, ему 20 лет, он родился в России.

Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон выехал в Аррас.

Ранее пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран заявил, что французские власти усилили меры безопасности 500 режимных объектах, еврейских школах и синагогах. Он объяснил это тем, что Париж хочет «избежать эскалации» и предотвратить «импорт палестино-израильского конфликта» во Францию. Накануне в Париже прошла акция в поддержку населения Палестины, на которую собралось несколько сотен человек. Она прошла несмотря на то, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен запретил на любые акции в поддержку ХАМАС, сообщив, что их организаторы будут арестованы.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Франция Школа нападение погибшие пострадавшие
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