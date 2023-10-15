Во французский список опасных лиц попали 60 россиян

В французском списке S, куда включают лиц, представляющих угрозу безопасности страны, фигурируют 60 граждан России. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает BFM TV.

«Есть около шестидесяти S-файлов россиян. Среди них, очевидно, есть выходцы из Чечни. Регламент, которым мы руководствовались до сих пор, заключался в систематическом выдворении этих людей, которые могут быть особенно опасными», — сказал Дарманен.

Из 60 россиян, включенных в список, около 40 «либо находятся в тюрьме, либо лишены свободы в рамках судебных мер». Примерно 20 человек могут депортировать в случае согласия российских властей. Дарманен сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон разрешил ему возобновить с Россией переговоры о высылке граждан.

Министр рассказал о россиянах в списке особо опасных лиц вскоре после нападения на школу во французском городе Аррас. 13 октября мужчина ранил троих человек и убил учителя литературы. Позже выяснилось, что нападавшим был 20-летний выходец из России Мохамед Могучков. Ранее он учился в этой школе. После нападения Могучкова задержали.

Как отмечает BFM TV, Могучков не мог быть выслан из Франции, поскольку он прибыл в страну в возрасте до 13 лет и не имел судимостей.

Помимо нападавшего на школу полиция Франции задержала его младшего брата, мать, сестру, дядю и еще несколько человек. Остальных родственников Могучкова допросили.

До нападения на школу Могучков находился под наблюдением Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI). По словам Дарманена, незадолго до нападения, 12 октября, его задержали, чтобы проверить, нет ли у него оружия. Полицейские также проверили его телефон. Затем Могучкова отпустили.