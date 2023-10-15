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Политика ,  
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Во французский список опасных лиц попали 60 россиян

МВД Франции: в список опасных лиц попали около 60 россиян

В французском списке S, куда включают лиц, представляющих угрозу безопасности страны, фигурируют 60 граждан России. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает BFM TV.

«Есть около шестидесяти S-файлов россиян. Среди них, очевидно, есть выходцы из Чечни. Регламент, которым мы руководствовались до сих пор, заключался в систематическом выдворении этих людей, которые могут быть особенно опасными», — сказал Дарманен.

Из 60 россиян, включенных в список, около 40 «либо находятся в тюрьме, либо лишены свободы в рамках судебных мер». Примерно 20 человек могут депортировать в случае согласия российских властей. Дарманен сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон разрешил ему возобновить с Россией переговоры о высылке граждан.

Министр рассказал о россиянах в списке особо опасных лиц вскоре после нападения на школу во французском городе Аррас. 13 октября мужчина ранил троих человек и убил учителя литературы. Позже выяснилось, что нападавшим был 20-летний выходец из России Мохамед Могучков. Ранее он учился в этой школе. После нападения Могучкова задержали.

Как отмечает BFM TV, Могучков не мог быть выслан из Франции, поскольку он прибыл в страну в возрасте до 13 лет и не имел судимостей.

Помимо нападавшего на школу полиция Франции задержала его младшего брата, мать, сестру, дядю и еще несколько человек. Остальных родственников Могучкова допросили.

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До нападения на школу Могучков находился под наблюдением Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI). По словам Дарманена, незадолго до нападения, 12 октября, его задержали, чтобы проверить, нет ли у него оружия. Полицейские также проверили его телефон. Затем Могучкова отпустили.

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