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Военная операция на Украине ,  
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Власти Крыма передали Франции осколок ракеты, ударившей по штабу флота

Развожаев сообщил о передаче осколка ударившей по штабу флота ракеты во Францию
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Военная операция на Украине

Журналистам французского телеканала подарили осколок ракеты, которой украинские военные нанесли удар по штабу Черноморского флота, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

По его словам, такая идея возникла, когда журналисты «France 2» приехали в Крым снимать репортаж о последствиях атаки Вооруженных сил Украины на штаб флота.

«Попросил Директора департамента общественной безопасности Алексея Викторовича Краснокутского передать осколок на родину производителя ракет, чтобы люди во Франции знали правду. <...> Чтобы французы знали, кого поддерживает руководство их страны», — заявил Развожаев. Он уточнил, что ракета, с помощью которой была совершена атака, была произведена французским разработчиком ракетных систем MBDA.

Губернатор Севастополя также отметил, что в итоге найти репортаж на сайте телекомпании не удалось, он прошел в онлайн-эфире, а на сайт его публиковать не стали.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, расположенному в Севастополе. В российском Минобороны заявили, что в результате атаки один военный пропал без вести, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведомстве. Телеканал Sky News сообщал, удар мог быть нанесен британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow (британско-французские крылатые ракеты воздушного базирования).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака координировалась американскими и британскими спецслужбами с использованием средств НАТО. По ее словам, ракетный удар планировали с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков.

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Теги
Крым Михаил Развожаев Черноморский флот ракета Франция
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