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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили второй дрон за час

Минобороны сообщило о втором за день сбитом беспилотнике в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Два украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать объекты в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Оба дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны: первый — около 22:00 мск, второй — около 22:30 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в телеграм-канале об одном сбитом в регионе беспилотнике в 22:12 мск. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Накануне, 18 октября, Белгородская область также подверглась атаке беспилотников. Шесть дронов были сбиты в Белгородском районе и Яковлевском городском округе региона, сообщал Гладков. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.

В тот же день село Новая Таволжанка в Белгородской области попало обстрел. В результате там было нарушено электроснабжение, отключения света затронули также Архангельское. Вечером обстрелу подверглось село Дроновка Грайворонского городского округа, там в одном частном домовладении были повреждены кровля, фасад и забор, отмечал глава региона.

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Теги
Персоны
Белгородская область дроны беспилотники Минобороны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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