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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области обстреляли село Дроновка

Гладков: в Белгородской области обстреляли село Дроновка
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Утром 18 октября под обстрел также попало село Новая Таволжанка в Белгородской области. «Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попадают абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельское», — сообщал Гладков.

11 октября село Дроновка уже попадало под обстрел. «Один из снарядов попал в нежилой дом, в результате чего он загорелся. Также повреждена линия газоснабжения», — написал тогда губернатор. Пострадавших не было.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В начале октября произошел самый крупный обстрел региона. Тогда за сутки прогремело более 70 взрывов.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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