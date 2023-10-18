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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили 6 беспилотников самолетного типа

Гладков: над Белгородской областью сбили 6 дронов самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине

Шесть беспилотников самолетного типа сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сказал Гладков.

Власти граничащих с Украиной регионов регулярно сообщают об атаках, в том числе с применением беспилотников. 

16 октября система ПВО сбила три беспилотника также в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, данных о пострадавших и разрушениях не было.

Как подсчитал РБК, по данным на конец августа, число атак дронов на российские территории превысило 500. Чаще всего о беспилотниках сообщали власти Белгородской области.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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