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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об обстреле поселка в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попадают абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельское», — сообщил он. По словам Гладкова, на месте находятся оперативные и аварийные службы, которые скоро начнут устранять последствия обстрела.

Также за ночь над Белгородским районом сбили шесть беспилотников, а в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов.

Село Новая Таволжанка регулярно попадает под обстрел ВСУ. Обстрел был в частности, в сентябре, тогда осколками был посечен фасад частного жилого дома. В августе из-за обстрела выбило окна в трех частных домах.

Теги
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков ВСУ
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