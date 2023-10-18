Губернатор сообщил об обстреле поселка в Белгородской области

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Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попадают абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельское», — сообщил он. По словам Гладкова, на месте находятся оперативные и аварийные службы, которые скоро начнут устранять последствия обстрела.

Также за ночь над Белгородским районом сбили шесть беспилотников, а в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов.

Село Новая Таволжанка регулярно попадает под обстрел ВСУ. Обстрел был в частности, в сентябре, тогда осколками был посечен фасад частного жилого дома. В августе из-за обстрела выбило окна в трех частных домах.