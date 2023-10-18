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Военная операция на Украине ,  
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Средства ПВО сбили 28 украинских дронов за ночь

Минобороны: средства ПВО сбили 28 украинских беспилотников за ночь
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники самолетного типа уничтожили над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. 15 октября Минобороны сообщило о перехвате 27 украинских дронов

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской и Курской областей и акваторией Черного моря за ночь с 17 на 18 октября, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что с помощью дронов украинские власти собирались «совершить террористическую атаку по объектам» на территории России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью рассказал о шести сбитых беспилотниках самолетного типа над Белгородским районом и Яковлевском городском округом. Пострадавших и разрушений не было.

Власти граничащих с Украиной регионов регулярно сообщают об атаках, в том числе с применением беспилотников. В Курской и Белгородской областях введен бессрочный повышенный уровень террористической опасности, а также режим «среднего уровня реагирования».

В ночь с 14 на 15 октября средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над российской территории. В частности, 18 из них сбили над Курской областью и два — над Белгородской, их уничтожили в воздухе.

Вечером 17 октября морская авиация российского Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.

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Как подсчитал РБК, по данным на конец августа, число атак дронов на российские территории превысило 500. Чаще всего о беспилотниках сообщали власти Белгородской области.

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обстрелы Белгородская область Курская область Минобороны Украина
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