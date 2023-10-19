В Белгородской области сбили беспилотник

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Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил Гладков.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В начале октября произошел самый крупный обстрел региона: за сутки прогремело более 70 взрывов.

Утром 18 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадавших не было, линия электроснабжения была нарушена, под частичное отключение попали абоненты как Новой Таволжанки, так и соседнего села Архангельское.

В тот же день ВСУ обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадавших не было. Одно частное домовладение получило повреждения — осколки посекли кровлю, фасад и забор.