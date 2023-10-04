Гладков: за сутки в Белгородской области взорвались более 70 снарядов и мин

Гладков сообщил более чем о 70 взрывах за сутки в Белгородской области

Вячеслав Гладков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

За прошедшие сутки ВСУ выпустили более 70 снарядов и мин по Белгородской области, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В селе Шишино в частном доме были выбиты окна, повреждены три автомобиля. Различные разрушения обнаружены в четырех частных домовладениях в селе Замостье: выбиты окна, поврежден гараж, посечены фасады, заборы и ворота. В селе Гора-Подол были повреждены газопровод и линия электропередачи. Позже ЛЭП восстановили. Во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших.

Взрывы произошли и в других населенных пунктах области. Кроме артиллерийских обстрелов регион подвергся также атакам беспилотников.

«В результате работы системы ПВО над Белгородом пострадавших нет. Незначительные повреждения выявлены в одном из административных зданий: посечен фасад и разбито окно. Также повреждена газовая труба в здании гостиничного комплекса — утечка газа уже ликвидирована», — рассказал глава региона.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины.

29 сентября ВСУ обстреляли город Шебекино тремя минометными и шестью танковыми снарядами, писал Гладков. В результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили несколько цехов промышленного предприятия.



30 сентября под обстрел из артиллерии попала окраина села Муром Шебекинского района. «Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений», — сообщал Гладков. Пострадавших не было.