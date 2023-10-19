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Политика ,  
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В Финляндии завершили осмотр поврежденного газопровода Balticconnector

Полиция Финляндии: обследование поврежденного места Balticconnector завершено
Фото: Finnish Border Guard / Lehtikuva / Reuters
Фото: Finnish Border Guard / Lehtikuva / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Финляндии осмотрели повреждения на газопроводе Balticconnector и передали полученную информацию на экспертизу, сообщила Центральная криминальная полиция страны.

В сообщении полицейских уточняется, что для технического расследования потребовалось несколько раз погружаться в воду к месту повреждения газопровода на глубине несколько десятков метров.

Участковый комиссар Ристо Лохи сказал, что опыт и оборудование «сыграли очень важную роль в расследовании». Он уточнил, что теперь образцы, взятые на месте происшествия, отправят в лабораторию судебно-медицинской экспертизы Центральной криминальной полиции для анализа.

Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Balticconnector предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

Длина трубопровода — около 80 км, пропускная способность — до 2,6 млрд куб. м в год.

8 октября операторы газопровода — финский Gasgrid и эстонский Elering — зафиксировали падение давления в системе, после чего закрыли клапаны трубопровода. На следующий день глава финской компании Янне Грёнлунд заявил, что на ремонт понадобятся месяцы.

Представитель финской полиции Микко Симола заявил 11 октября, что в районе утечки на Balticconnector обнаружили очевидные следы повреждения извне. Он отметил тогда, что расследование будет сосредоточено на техническом обследовании места повреждения и на подводных событиях, которые имели место в то время.

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Yle писала со ссылкой на источник в сфере внешней политики и политики безопасности, что власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на Balticconnector.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной новостью повреждение газопровода в Финляндии, отметив, что российское правительство не располагает технической информацией о произошедшем.

Теги
Финляндия газопровод Эстония полиция
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