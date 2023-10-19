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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль получил первую партию бронетехники из США взамен поврежденной

Минобороны Израиля: ЦАХАЛ получила первую партию бронетехники из США
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израиль получил первую партию бронетехники из США, предназначенной для замены поврежденной в боях, сообщило израильское Минобороны в своем телеграм-канале.

«Министерство обороны Израиля получило американский грузовой самолет с первой партией бронированных джипов для ЦАХАЛ. Джипы доставляются для замены автомобилей, которые были повреждены во время военных действий», — говорится в сообщении.

Минобороны закупило бронетехнику, в частности бронированные машины скорой помощи, боевые бронированные машины, тактические грузовики и инженерное оборудование, в стране и за рубежом на сумму более 400 млн шекелей (около 9,6 млрд руб.), сообщили в ведомстве. Сотни автомобилей уже были доставлены ЦАХАЛ, еще несколько сотен направляются в страну.

8 октября после начала войны Израиля с ХАМАС Пентагон заявил, что будет предоставлять израильской армии дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.

Первый американский самолет с боеприпасами прибыл в Израиль 10 октября.

Кроме того, США направили в восточную часть Средиземного моря самый дорогой в истории авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой, а также усилили в регионе эскадрильи истребителей F-35, F-15, F-16 и штурмовиков A-10.

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Вскоре в Средиземное море была отправлена еще одна американская авианосная группа во главе с кораблем «Дуайт Эйзенхауэр».

Теги
Израиль США поставки оружия ЦАХАЛ палестино-израильский конфликт
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