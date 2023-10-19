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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Ближе к Израилю перебросили флагманский корабль Шестого флота США

В Восточное Средиземноморье перебросили корабль управления Mount Whitney
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Корабль ВМС США USS Mount Whitney
Корабль ВМС США USS Mount Whitney (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Корабль управления ВМС США Mount Whitney направили в восточную часть Средиземного моря для «поддержки операций США», сообщила пресс-служба Шестого флота американских военно-морских сил в X (Twitter).

Mount Whitney — флагман Шестого флота США. Он считается одним из самых совершенных кораблей своего класса, который предназначен для управления, обеспечения коммуникаций и компьютерной обработки информации.

Корабль будет находиться в зоне ответственности европейского командования вооруженных сил США и «взаимодействовать с силами союзников и партнеров» в ходе морских операций, а также во время дипломатических мероприятий в рамках «национальных усилий по формированию всеобъемлющей морской мощи США и союзников» в регионе, пояснили в пресс-службе.

После нападения ХАМАС на Израиль на Ближний Восток отправился авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». В его ударную группу вошли ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG 58) и два ракетных эсминца — USS Gravely (DDG 107) и USS Mason (DDG 87). В регион 11 октября также направился авианосец «Джеральд Форд» вместе с ударной группой, в которую входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Нормандия» и четыре эсминца, также с управляемыми ракетами.

Помимо этого 14 октября в зону ответственности центрального командования США на Ближнем Востоке прибыли истребители F-15E Strike Eagle.

Президент США Джо Байден 11 октября заявил, что Вашингтон готов при необходимости перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. По данным, которые приводятся на сайте Пентагона, сейчас в регионе дислоцированы около 30 тыс. американских военнослужащих.

Глава Минобороны США Ллойд Остин обещал, что Вашингтон «будет оперативно предоставлять армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы».

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Средиземное море США Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа
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