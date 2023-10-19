ЦАХАЛ: в Тель-Авиве и центральной части Израиля объявили воздушную тревогу

В Тель-Авиве и в центре Израиля объявили воздушную тревогу

Тель-Авив (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Воздушную тревогу объявили в Тель-Авиве и центральной части Израиля, сообщила армия обороны страны в своем телеграм-канале. Это первая воздушная тревога за 19 октября.

О тревоге объявили в 14:32 мск, спустя полчаса сирены стали звучать в городе Ашдод и на севере Израиля.

7 октября Израиль подвергся ракетным ударам со стороны боевиков палестинской группировки ХАМАС, с этого дня обстрелы повторяются регулярно.

В течение 11 октября боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — сообщило о попытке нанести ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион, расположенному в Тель-Авиве, и удары по городу Ашкелону, под обстрел попали также города Беэр-Шева, Ашдод и Хайфа.

15 октября «Бригады аль-Кассама» объявили о ракетном ударе по Тель-Авиву. В это время в центральной части Израиля объявили воздушную тревогу.