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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС заявил о ракетном ударе по Хайфе

ХАМАС нанес удар по Хайфе ракетой R-160
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В течение дня боевое крыло ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — наносило ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион, а также по городам Ашкелон, Беэр-Шева и Ашдод, теперь целью стала Хайфа

ХАМАС заявил о ракетном ударе по Хайфе
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Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — объявило о ракетном ударе по городу Хайфе, расположенному на севере Израиля.

«Бригады аль-Кассама» нанесли удар по оккупированному городу Хайфе ракетой R-160», — говорится в заявлении группировки в телеграм-канале.

В течение дня «Бригады аль-Кассама» нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион, расположенному в Тель-Авиве, несколько ударов по городу Ашкелону, под обстрел попали также города Беэр-Шева и Ашдод.

Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о нарушении воздушного пространства страны со стороны Ливана и призвала жителей на севере страны срочно проследовать в укрытия. Глава совета Верхней Галилеи (регион на севере Израиля) сообщил порталу Ynet, что с территории Ливана летит группа пилотируемых парапланов. По данным издания, предупреждение о нарушении воздушного пространства прозвучало в Верхней Галилее, Афуле, Кирьяте и на Голанах. По информации Walla, в северный регион уже вылетели израильские истребители.

ХАМАС напал на Израиль 7 октября. На следующий день страна объявила о переходе в состояние войны. Накануне глава Минобороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор Газа.

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Теги
Елена Чернышова
Хайфа Израиль ракетный удар ХАМАС
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