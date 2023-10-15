«Бригады аль-Кассама» заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — объявило о ракетном ударе по Тель-Авиву. В то же время Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в центральной части страны.

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«Бригады аль-Кассама» нанесли удар по Тель-Авиву в ответ на нападение на мирное население», — говорится в заявлении группировки в телеграм-канале. Спустя 40 минут они заявили о повторном ударе по городу.

Власти Израиля о каких-либо последствиях обстрела пока не сообщали.

В течение 11 октября «Бригады аль-Кассама» сообщали о попытке нанести ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион, расположенному в Тель-Авиве, и удары по городу Ашкелону, под обстрел попали также города Беэр-Шева, Ашдод и Хайфа.

Накануне в ЦАХАЛ заявили, что завершают подготовку к «крупной наземной операции» в секторе Газа, военные готовятся «расширить наступление», которое будет включать скоординированные атаки с воздуха, моря и суши.

По последним данным Минздрава Палестины, в результате бомбардировок Израиля в секторе Газа погибли 2,3 тыс. человек, еще 9,7 тыс. получили ранения. В Израиле при нападении ХАМАС погибли 1,3 тыс. человек, еще 3,6 тыс. получили ранения.

Среди жертв атак ХАМАС в Израиле также есть граждане других государств. Как сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве, погибли 16 россиян, восемь человек пропали без вести.