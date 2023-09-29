Путин предложил выйти из конвенции о защите нацменьшинств

Выход из конвенции позволит избежать дискриминационного отношения к России и не нанесет ущерба соблюдению прав нацменьшинств, утверждается в документе. Москва покинула Совет Европы в прошлом году и решила выйти из всех договоров

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Россия подписала конвенцию в 1995 году. Документ предусматривает в том числе запрет на любую дискриминацию нацменьшинств, их ассимиляцию против воли, право на свободное использование родного языка и другие требования.

В пояснительной записке к проекту денонсации отмечается, в сентябре 2022 года решением комитета министров Совета Европы были существенно ограничены полномочия российского эксперта в комитете, который был создан для мониторинга исполнения странами-участницами своих обязательств в рамках конвенции. Москва также лишилась возможности участия в выработке решений и отслеживании случаев нарушения прав нацменьшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом, поясняется в документе.

«С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», — указано в пояснительной записке.

Россия была членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года. Она покинула организацию весной 2022-го, после начала военной операции на Украине. Москва приняла решение денонсировать целый ряд договоров, включая Европейскую конвенцию по правам человека, и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.