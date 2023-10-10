Госдума денонсировала конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Фото: Государственная Дума Российской Федерации

Депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, сообщила пресс-служба нижней палаты.

29 сентября законопроект о денонсации внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Россия подписала конвенцию в 1995 году. Документ предусматривает в том числе запрет на любую дискриминацию нацменьшинств, их ассимиляцию против воли, право на свободное использование родного языка и другие требования.

Россия была членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года. Она покинула организацию весной 2022 года, после начала военной операции на Украине. Москва приняла решение денонсировать целый ряд договоров, включая Европейскую конвенцию по правам человека, и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

В пояснительной записке к проекту денонсации отмечалось, в сентябре 2022 года решением комитета министров Совета Европы были существенно ограничены полномочия российского эксперта в комитете, созданного для мониторинга исполнения странами-участницами своих обязательств в рамках конвенции.

Москва также лишилась возможности участвовать в выработке решений и отслеживании случаев нарушения прав нацменьшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом, говорится в документе.

«Прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств», — говорится в пояснительной записке.