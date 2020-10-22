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Европарламент объявил белорусскую оппозицию лауреатом Премии Сахарова

Белорусскую оппозицию назвали «инициативой смелых женщин» — Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало. Церемония награждения состоится 16 декабря
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Демократическая оппозиция Белоруссии стала лауреатом Премии Сахарова. Результаты премии были объявлены на пленарном заседании Европарламента, сообщает пресс-служба органа.

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли поздравил лауреатов, отметив их мужество, стойкость и решимость. «Они выстояли и по-прежнему остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника. Но на их стороне то, что невозможно победить грубой силой, — правда. Призываю лауреатов оставаться сильными и не сдаваться в своей борьбе. Знайте, что мы на вашей стороне», — сказал Сассоли.

Председатель ЕП отметил, что демократическая оппозиция Белоруссии представлена координационным советом, состоящим из «смелых женщин» —

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бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, писательницы и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало.

Европарламент присудил Сахаровскую премию Олегу Сенцову
Общество
Олег Сенцов

Награждение победителей состоится 16 декабря. Вместе с объявлением лауреатов Европарламент утвердил рекомендации по пересмотру отношений Евросоюза и Белоруссии.

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Премия Сахарова вручается с 1988 года Европарламентом за исключительный вклад в борьбу за права человека по всей Земле. Она названа в честь советского физика, нобелевского лауреата Андрея Сахарова, создавшего водородную бомбу. Впоследствии ученый стал диссидентом: он боролся за права жертв политических репрессий и против применения ядерного оружия, за что в итоге был выслан из Москвы в Горький (ныне Нижний Новгород).

Размер премии составляет €50 тыс. В прошлом году ее вручили уйгурскому экономисту, борющемуся за права уйгурского меньшинства Китая, Ильхаму Тохти. В 2018 году лауреатом премии стал украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний срок в России за подготовку теракта.

Автор
Михаил Котляр
Белоруссия оппозиция Европарламент премия Сахарова
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Европарламент присудил Сахаровскую премию Олегу Сенцову
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