Европарламент объявил белорусскую оппозицию лауреатом Премии Сахарова
Демократическая оппозиция Белоруссии стала лауреатом Премии Сахарова. Результаты премии были объявлены на пленарном заседании Европарламента, сообщает пресс-служба органа.
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли поздравил лауреатов, отметив их мужество, стойкость и решимость. «Они выстояли и по-прежнему остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника. Но на их стороне то, что невозможно победить грубой силой, — правда. Призываю лауреатов оставаться сильными и не сдаваться в своей борьбе. Знайте, что мы на вашей стороне», — сказал Сассоли.
Председатель ЕП отметил, что демократическая оппозиция Белоруссии представлена координационным советом, состоящим из «смелых женщин» —
бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, писательницы и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало.