Европарламент объявил белорусскую оппозицию лауреатом Премии Сахарова

Награждение победителей состоится 16 декабря. Вместе с объявлением лауреатов Европарламент утвердил рекомендации по пересмотру отношений Евросоюза и Белоруссии.

Премия Сахарова вручается с 1988 года Европарламентом за исключительный вклад в борьбу за права человека по всей Земле. Она названа в честь советского физика, нобелевского лауреата Андрея Сахарова, создавшего водородную бомбу. Впоследствии ученый стал диссидентом: он боролся за права жертв политических репрессий и против применения ядерного оружия, за что в итоге был выслан из Москвы в Горький (ныне Нижний Новгород).

Размер премии составляет €50 тыс. В прошлом году ее вручили уйгурскому экономисту, борющемуся за права уйгурского меньшинства Китая, Ильхаму Тохти. В 2018 году лауреатом премии стал украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний срок в России за подготовку теракта.