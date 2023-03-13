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В Иране помиловали 22 тыс. участников протестов

Глава судебной власти Ирана заявил о помиловании 22 тыс. участников протестов
Амнистию решил провести верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Она приурочена к 44-й годовщине исламской революции 1979 года
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

В Иране под амнистию попали свыше 82 тыс. человек, из них 22 тыс. — осужденные или ожидающие приговоров участники акций протеста, заявил глава судебной власти страны Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, передает государственное агентство IRNA.

«Помиловано 82 тыс. человек, в том числе 22 тыс.и человек, участвовавших в протестах», — приводит слова Мохсени-Эджеи Reuters.

Глава судебной власти добавил, что осужденные и обвиняемые в насильственных преступлениях и кражах не попали под амнистию.

Помиловать десятки тысяч осужденных и находящихся под следствием, в том числе участников протестов, в феврале согласился верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Амнистия приурочена к 44-й годовщине исламской революции 1979 года. Ее распространили и на тех, кто выкрикивал лозунги против Хаменеи или высказывался подобным образом в социальных сетях.

Не попадают по амнистию осужденные за шпионаж, военные преступления, умышленное убийство, нанесение увечий и участие в диверсионных группировках.

Массовые протесты в Иране начались в сентябре. Поводом стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов из-за «неправильно надетого» хиджаба. По версии иранских властей, в полицейском участке у девушки случился инсульт, в больницу она была доставлена уже в коме и позднее скончалась. Семья Амини заявляла, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовала расследовать ее смерть.

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Акции протеста продолжались в течение осени и затронули крупные города Ирана. В результате беспорядков, по разным оценкам, погибли несколько сотен человек. Совет нацбезопасности Ирана сообщал о более чем 200 смертях, Корпус стражей исламской революции — о 300, правозащитники говорили о 400 с лишним погибших.

Власти исламской республики заявляли, что за организацией беспорядков стоят США и Израиль, а также Саудовская Аравия.

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Иран акции протеста помилование амнистия Али Хаменеи
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