Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница

За все время иранские суды приговорили Наргиз Мохаммади к 31 году колонии и 154 ударам плетью, сейчас она отбывает почти 11-летний срок в тюрьме в Тегеране за антиправительственную пропаганду и мятеж

Наргиз Мохаммади (Фото: narges_mohamadi_51 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Нобелевскую премию мира в 2023 году получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади. Ее наградили за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех».

«Ее отважная борьба стоит огромных личных потерь. В общей сложности режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Госпожа Мохаммади все еще находится в тюрьме», — отметили в Норвежском Нобелевском комитете.

Мохаммади начала правозащитную деятельность в 1990-е годы, когда была студенткой. В 2003 году она стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране, соосновательницей которого является лауреат Нобелевской премии мира 2003 года Ширин Эбади. В 2011 году Мохаммади была осуждена за действия против национальной безопасности Ирана и антиправительственную пропаганду. Через два года активистку освободили под залог и она стала выступать против смертной казни, в результате чего была вновь арестована в 2015 году. Будучи в заключении, она поддерживала протесты в Иране и организовывала среди заключенных акции солидарности, в результате чего ей ужесточили режим содержания под стражей. В 2020 году ее освободили, однако в 2021 году вновь приговорили по делу о пропаганде против властей, клевете и мятеже в тюрьме. Мохаммади находится под стражей с ноября 2021-го, после еще нескольких приговоров суда ее тюремный срок достиг десяти лет и девяти месяцев.

В Нобелевском комитете упомянули прошлогодние протесты под лозунгом «Женщина — Жизнь — Свобода», охватившие Иран после гибели 22-летней Мохсы Амини во время задержания полицией из-за неправильно надетого хиджаба. Организаторы премии отметили, что этот лозунг как нельзя лучше описывает деятельность Мохаммади.

Всего на Нобелевскую премию мира в этом году претендовал 351 кандидат: 259 частных лиц и 59 организаций. Число номинантов в этом году стало вторым за всю историю премии, больше всего кандидатов было в 2016 году — 376.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали правозащитники: российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод. Нобелевский комитет объяснил свой выбор желанием воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».

В 2021 году Нобелевскую премию получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (Минюст признал его иноагентом) и филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили как отстаивающих идеалы в мире, в котором «демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями». Муратов заявил, что переведет часть пложенной ему денежной составляющей премии — $1,14 млн — в фонд «Круг добра», который помогает детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. В июне прошлого года он продал медаль лауреата Нобелевской премии мира на аукционе за $103,5 млн, все деньги направили в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям на Украине и в соседних странах, а еще часть средств — на поддержку семей беженцев с Украины и внутренне перемещенных лиц.