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Технологии и медиа ,  
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WhatsApp дал возможность иметь два аккаунта на одном устройстве

WhatsApp разрешил пользователям использовать два аккаунта на одном устройстве
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) добавил функцию, позволяющую пользователям иметь два аккаунта на одном устройстве. Об этом обновлении компания сообщила в своем блоге.

«Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта», — сообщили в WhatsApp.

Чтобы создать второй аккаунт, придется завести дополнительный номер телефона и сим-карту. Для добавления новой учетной записи нужно открыть настройки, нажать на стрелку рядом с именем пользователя и выбрать «Добавить аккаунт».

В WhatsApp отметили, что для каждого аккаунта можно отдельно настроить параметры конфиденциальности и уведомлений.

WhatsApp регулярно сообщает об обновлениях мессенджера. Например, с января пользователи могут редактировать сообщения и защищать переписки паролем или биометрией. В конце июля появилась функция записи коротких видеосообщений.

Теги
Whatsapp мессенджер аккаунт обновление
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